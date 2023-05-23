Подмосковье 23 мая 2023, 11:51 Госуслуги в области охоты перевели в онлайн в Подмосковье Фото из архива Минэкологии МО.

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Минэкологии Подмосковья оцифровало услуги в сфере охоты. Теперь жители Московской области могут получить их через РПГУ.

«Практически все, что нужно охотнику, — получить охотничий билет и разрешение на добычу охотресурсов. Обе услуги предоставляются через РПГУ. По нашим данным, все 100% заявлений на получение охотбилета подаются через портал», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, на портале госуслуг доступна еще одна опция — выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

В ведомстве считают, что необходимо создать единую систему обмена информацией о выданных и действующих охотничьих билетах, а также о лицах, допустивших нарушение законодательства в области охоты. Соответствующее предложение уже направлено в Минприроды России.

«Требуется модернизация информационной системы лицензирования отдельных видов деятельности», — добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

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