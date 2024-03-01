Подмосковье 01 марта 2024, 11:01 Госуслуга по анализу земельных участков в Подмосковье стала доступна онлайн Unsplash

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Умный сервис подключили к услуге «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена» на портале госуслуг в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Если он выявляет какие-либо пересечения, то автоматически формирует подробный документ, где содержится в том числе графическое изображение всех зон ограничений», — уточнила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Услугой можно воспользоваться в случае, если границы земельного участка не определены, либо сведения о них отсутствуют в ЕГРН. Напомним, к земельным услугам также подключили экспертную систему, которая поможет выбрать нужную услугу. Для этого необходимо ответить на несколько вопросов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

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