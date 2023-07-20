Эксклюзив 20 июля 2023, 13:20 «Государство ценит». Глава Ступина — о привилегиях для военнослужащих по контракту Глава Ступина Мужальских отметил преимущества военной службы по контракту Пресс-служба губернатора Московской области

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Военнослужащие по контракту пользуются уважением и поддержкой со стороны государства, заявил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских в беседе с «360». По его словам, социальные гарантии для солдат находятся на высоком уровне, но для многих основным стимулом является защита интересов страны.

Как рассказал глава муниципалитета, с момента начала спецоперации около 300 жителей Ступина призвали на службу в рамках частичной мобилизации, еще более 100 человек отправились в зону СВО добровольно. В сентябре 2022 года в округе организовали центр поддержки бойцов и их семей, где солдаты, их родные и близкие могут получить социальную, психологическую и юридическую помощь.

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«Усилиями неравнодушных ступинцев, администрации, депутатского корпуса, учреждений бюджетной сферы, предприятий округа из центра направлено 15 машин с гуманитарной помощью, это более 30 тонн гуманитарного груза. Из нашего округа регулярно отправляется и адресная помощь в зону СВО», — отметил Мужальских.

Сотрудники администрации, местные депутаты и начальники территориальных отделов берут решение всех возникших вопросов под личный контроль. Кроме того, 1 июня в муниципалитете открыли отделение федерального фонда «Защитники Отечества», основной задачей которого является максимальная поддержка ветеранов СВО и их семей по многим направлениям: от медицинской реабилитации до психологической поддержки.

Для семей мобилизованных и добровольцев в Ступине ввели ряд мер поддержки. Они получают освобождение от платы за детский сад, бесплатное питание в школах для учеников с пятого по 11-й класс и путевки в лагеря для детей. Также семьи могут оформить льготы на транспортный налог и компенсацию платы за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, глава округа напомнил о государственных выплатах для военнослужащих по контракту. Солдаты получают единовременно 600 тысяч рублей, а также высокую ежемесячную зарплату. Сергей Мужальских подчеркнул, что подобные меры говорят о проявлении заботы от государства.

«Выплата позволяет военнослужащим не беспокоиться о многих вопросах, связанных с обычной, „гражданской“ жизнью. В любом случае этим государство показывает, что ценит решение мужчины пойти защищать страну. При этом его и его семью поддерживают не на словах, а на деле», — добавил глава Ступина.

Уникальный для России центр подготовки добровольцев для службы по контракту в Подмосковье расположен по адресу: Балашиха, Восточное шоссе, владение 2.

Подробности о службе можно уточнить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о мерах социальной поддержки размещена на портале контрактмо.рф.