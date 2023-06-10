Подмосковье 10 июня 2023, 12:49 «Государство должно быть благодарно защитникам Родины». Депутат Мособлдумы Гаджиев — о службе по контракту Депутат Гаджиев рассказал о мерах поддержки для участников СВО

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Максимальная помощь участникам СВО и их семьям — ключевая задача для всех уровней власти, заметил депутат Мособлдумы Олег Гаджиев. Вне зависимости от места проживания и рода войск участники СВО должны получать меры поддержки и социальные льготы.

Политик подчеркнул, что сейчас в Подмосковье контрактники получают единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей. Однако уровень информирования военнослужащих и их семей о предоставляемых льготах требует развития.

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«Информирование — это одна из приоритетных задач в комплексе мер поддержки. На перспективу, конечно, нужно будет построить систему льгот и мер поддержки так, чтобы они оказывались проактивно. Семья защитника Родины не должна бегать и доказывать его причастность к участию в СВО. Это государство должно быть благодарно каждому, кто, рискуя своей жизнью, защищает его интересы и суверенитет», — рассказал Гаджиев.

Исторические и культурные ценности России, добавил он, необходимо сохранить для подрастающего поколения. Для достойного будущего потомкам нужно корректно донести важность вопроса защиты Родины.

«В Великую Отечественную войну наши деды и прадеды отстояли нашу свободу и наше право быть большой и сильной страной, право жить и трудиться на своей земле. Они сделали все, чтобы у их потомков было мирное небо над головой. Сегодня мы не можем позволить себе вести себя по-другому. Я думаю, настал тот момент, когда каждый должен принять решение и сделать свой выбор в пользу светлого будущего своей Родины», — отметил депутат.

Региональный центр отбора на службу по контракту находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Уточнить подробности по службе можно по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

Информация о льготах и мерах социальной поддержки для военнослужащих размещена на сайте контрактмо.рф.