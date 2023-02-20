Подмосковье 20 февраля 2023, 16:31 Государственный кабинет стрижки и ухода за домашними животными открыли в Пушкино

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Новый груминг-кабинет на базе ветеринарной станции открыли в Пушкинском округе. Салон оборудован всем необходимым для профессиональной стрижки и ухода за животными.

«Контроль за состоянием животных — ключевой вопрос в работе Госветслужбы Подмосковья. Из-за отсутствия гигиенических процедур у питомцев могут возникать воспаления слухового прохода, раздражение роговицы глаз, а вросшие когти и свалявшаяся шерсть причиняют животным боль», — пояснил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

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Кабинет находится по адресу: рабочий поселок Софрино, улица Почтовая, дом 6. На процедуры необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (496) 531-33-83.

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