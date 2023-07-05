Подмосковье 05 июля 2023, 15:21 Государственный институт культуры в Химках займется профессиональной переподготовкой ветеранов СВО

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Московский государственный институт культуры в Химках и фонд «Защитники Отечества» займутся профессиональной переподготовкой военных, вернувшихся со спецоперации. Делегация фонда под руководством председателя Анны Цивилевой посетила вуз с рабочим визитом.

Ректор Екатерина Кудрина рассказала о направлениях подготовки в институте и работе с новыми регионами России. Также участники встречи обсудили поддержку ветеранов СВО и родственников погибших, возможность организации для них фестивалей и выставок.

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По сообщению пресс-службы администрации Химок, фонд «Защитники Отечества» и вуз договорились о разработке программ обучения вернувшихся домой участников СВО.

Ранее институт культуры вместе с Минобороны России провел художественную выставку «Оживающие кадры» при участии Студии военных художников имени Грекова. В числе других проектов — подготовка видеороликов к стихотворениям из сборников стихов «Сила в правде», студенческий конкурс патриотического эссе «Добру быть!». Кроме того, творческие бригады института выступают в военных госпиталях Подмосковья.

Фонд «Защитники Отечества» начал работу 1 июня 2023 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда в регионе во время ежегодного обращения к жителям.

«На основании указа президента создан государственный фонд поддержки участников СВО „Защитники Отечества“. Он работает у нас в Красногорске, возглавляет его Ольга Владимировна Ермакова — супруга героя, командира. И кроме этого, на каждой территории у нас работают центры поддержки. Каждый глава знает количество семей, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — сказал глава региона.

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