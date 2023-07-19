Подмосковье 19 июля 2023, 15:19 Государственный институт культуры в Химках начнет сотрудничество с библиотекой Ростова-на-Дону Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Московский государственный институт культуры в Химках подписал соглашение о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой. Учреждения будут вместе реализовывать инновационные научно-исследовательские, образовательные и культурно-просветительские проекты.

Соглашение подписали на Форуме библиотек новых субъектов Российской Федерации, который посетили делегации из Химок и Ростова-на-Дону. С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она подчеркнула важность интеграции библиотек новых территорий в российское культурное пространство.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина в ходе пленарного заседания выступила с докладом. Она рассказала о планах работы с учреждениями культуры новых субъектов страны, включая подготовку специалистов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Кроме того, декан библиотечно-информационного факультета Александр Мазурицкий выступил с открытой лекцией. В работе секций форума приняли участие профессор Московского государственного института культуры Владимир Клюев и директор Центра междисциплинарных исследований культуры Наталья Гендина.

Форум библиотек новых регионов Российской Федерации впервые провели в рамках гуманитарного проекта «БиблиоДонбасс» по инициативе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ростовской области и Министерства культуры региона.

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