19 июля 2023, 15:19
Государственный институт культуры в Химках начнет сотрудничество с библиотекой Ростова-на-Дону
Московский государственный институт культуры в Химках подписал соглашение о сотрудничестве с Донской государственной публичной библиотекой. Учреждения будут вместе реализовывать инновационные научно-исследовательские, образовательные и культурно-просветительские проекты.
Соглашение подписали на Форуме библиотек новых субъектов Российской Федерации, который посетили делегации из Химок и Ростова-на-Дону. С приветственным словом к участникам обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она подчеркнула важность интеграции библиотек новых территорий в российское культурное пространство.
Ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина в ходе пленарного заседания выступила с докладом. Она рассказала о планах работы с учреждениями культуры новых субъектов страны, включая подготовку специалистов.
Кроме того, декан библиотечно-информационного факультета Александр Мазурицкий выступил с открытой лекцией. В работе секций форума приняли участие профессор Московского государственного института культуры Владимир Клюев и директор Центра междисциплинарных исследований культуры Наталья Гендина.
Форум библиотек новых регионов Российской Федерации впервые провели в рамках гуманитарного проекта «БиблиоДонбасс» по инициативе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, правительства Ростовской области и Министерства культуры региона.
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