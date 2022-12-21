Подмосковье 21 декабря 2022, 15:21 Государственный архив Подмосковья представил новогоднюю выставку старинных фотографий и документов

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Историко-документальная выставка «Новый год из далекого детства» открылась 16 декабря в Центральном государственном архиве Московской области. Здесь представлены старые фотографии и елочные игрушки, а документы свидетельствуют о том, как менялось отношение к празднику в СССР.

На фотографиях можно увидеть, как отмечали праздник дома, в кругу семьи, или на утреннике в детском саду. Самые старые снимки сделаны в 50-х годах прошлого века, и они погружают в атмосферу беспечного советского детства.

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На выставке представлены архивные документы Клинской фабрики новогодних игрушек «Елочка». Это чертежи, технические описания, нормы маркировки и упаковки. Изготовление красивого новогоднего украшения — сложный этап, требующий в том числе и немалой бумажной работы.

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Почти на сто лет назад переносят выписки из протоколов заседаний бюро ВЛКСМ. Документы предписывают как праздновать Новый год, причем с годами на него выделяли все больше выходных дней.

В экспозиции собраны советские елочные игрушки, выпущенные в период с 1950 года. Самый ценный экземпляр коллекции — подвеска в виде фигурных коньков, сделанная вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Работники архива бережно хранят новогодние раритеты.

Все желающие могут посетить выставку в архиве онлайн.

А в Щелкове открылась другая интересная экспозиция. Здесь собрали уникальные самовары, многие из которые впервые представлены публике.

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