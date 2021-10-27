Государственные ветклиники продолжат работать в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября
Жителям Подмосковья рассказали о работе государственных ветклиник с 28 октября по 7 ноября
Несмотря на нерабочие дни, жители Подмосковья смогут показать своих питомцев ветеринарам. Государственные областные клиники для животных останутся открытыми с 28 октября по 7 ноября.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, работать продолжат 82 лечебных ветеринарных отдела.
Три подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут круглосуточно работать в Мытищах, Коломне и Ногинске
Однако государственные ветклиники удастся посетить только при строгом соблюдении правил.
Необходимо будет держать социальную дистанцию, носить перчатки и маску.
Жителям порекомендовали записываться на прием заранее. Сделать это можно, например, на сайтах:
Записаться к узкопрофильному специалисту можно будет по единому номеру 8 (495) 668-01-25.