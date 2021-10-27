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    27 октября 2021, 17:04

    Государственные ветклиники продолжат работать в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября

    Жителям Подмосковья рассказали о работе государственных ветклиник с 28 октября по 7 ноября

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Несмотря на нерабочие дни, жители Подмосковья смогут показать своих питомцев ветеринарам. Государственные областные клиники для животных останутся открытыми с 28 октября по 7 ноября.

    Государственные ветклиники продолжат работать в Подмосковье с 28 октября по 7 ноября | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, работать продолжат 82 лечебных ветеринарных отдела.

    Три подразделения для оказания неотложной ветеринарной помощи будут круглосуточно работать в Мытищах, Коломне и Ногинске

    Сергей Воскресенский.

    Однако государственные ветклиники удастся посетить только при строгом соблюдении правил.

    Необходимо будет держать социальную дистанцию, носить перчатки и маску.

    Жителям порекомендовали записываться на прием заранее. Сделать это можно, например, на сайтах:

    vetodincovo.ru;

    vet-mitishi.ru;

    vetshelkovo.ru;

    vetlen.ru;

    tervetupr05.ru.

    Записаться к узкопрофильному специалисту можно будет по единому номеру 8 (495) 668-01-25.