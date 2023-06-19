19 июня 2023, 18:20
Государственные ветклиники Подмосковья возглавили рейтинг «Яндекса»
Клиники Госветслужбы Подмосковья возглавили рейтинг «Яндекса», сформированный на основе отзывов клиентов. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Результат анализа и проработки каждого отзыва, на основе которых принимаются меры по улучшению — высокий показатель», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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По его словам, средняя оценка почти 100 лечебных подразделений составила 4,8 балла из пяти возможных. Посетители отмечают профессионализм и чуткость ветеринаров, а также скорость выполнения анализов. Клиники оснащены современным оборудованием, а некоторые станции работают даже в круглосуточном режиме.
«Мы постоянно работаем над улучшением качества услуг, проводим косметический ремонт и обновление помещений для удобства посетителей», — заключил министр.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Теперь подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга.
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