Госучреждения Подмосковья оценят по уровню информбезопасности

В Московской области появится рейтинг госучреждений, в котором будут оценивать уровень зрелости информбезопасности. При его составлении будут оценивать 18 показателей, сообщил министр информационных технологий региона Максим Рымар.

«Защита информационных ресурсов — одно из приоритетных направлений регионального проекта „Информационная безопасность“. В Московской области в рамках этого модуля действуют четкие правила работы и инструменты контроля. Мы разработали и внедрили новую методику оценки уровня информационной безопасности», — рассказал Максим Рымар.

Рейтинг будут составлять на основе 18 показателей по восьми направлениям, среди которых защита информационных систем от компьютерных атак и вирусов, своевременное обновление баз данных компьютерных вирусов, контроль за обработкой персональных данных, соблюдение нормативных актов в области защиты информации и другие.

Всего в Подмосковье действуют 257 систем и объектов информатизации в органах власти, еще 338 — в муниципалитетах. Рейтинг поможет поддерживать высокий уровень защищенности государственных, региональных и ведомственных информсистем.

«Теперь каждый квартал, а в дальнейшем раз в месяц будет формироваться рейтинг органов власти и местного самоуправления по уровню зрелости информбезопасности», — добавил Рымар.