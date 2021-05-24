Гостями авиационного фестиваля «Небо: теория и практика» в Балашихе стали более 25 тысяч человек

Аэропорт Черное в городском округе Балашиха в минувшие выходные стал местом притяжения любителей авиации. На фестиваль «Небо: теория и практика» приехали более 25 тысяч человек. Они стали свидетелями соревнований пилотов, скоростных гонок промышленных дронов и беспилотников, покатались на воздушных шарах, а также приняли участие в специальных тренингах и занятиях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

В небо над аэродромом поднялись более 30 самолетов и вертолетов, более двух десятков чемпионов России и мира продемонстрировали свое летное мастерство.

В течение двух дней на аэродроме прошли первые официальные соревнования сезона «Авиационные гонки 2021» — Кубок «МАРЗ». Первые три места достались Александру Васильеву, Сергею Гурову и Владимиру Ильинскому.

В командных соревнованиях лучший результат показали летчики из Санкт-Петербурга Алексей Капилевич и Сергей Захаров. По скорости они обошли команду Сергея Гурова и Владимира Николаева из Ивановской области и подмосковный дуэт Алексея Иванова и Владимира Ильинского.

«В этом году фестиваль „Небо: теория и практика“ стал совместным проектом Министерства культуры Московской области, администрации городского округа Балашиха и Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ. Мы очень рады, что такое количество жителей и гостей Подмосковья посетили фестиваль и — по отметкам в социальных сетях — получили прекрасное настроение и впечатления», — отметила министр культуры Московской области Елена Харламова.

Генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий заявил, что если приехавшие на фестиваль дети заинтересовались авиацией, то основная задача «Неба» выполнена.

Он подчеркнул, что отлично показавшие себя площадки «Космос», «История» и «Безопасность» от «АОН Экспо» останутся в программе фестиваля в следующем году. В летную программу добавят элементы с пиротехникой и дымом. Также организаторы решили сохранить соревнования, которые прошли в рамках мероприятия.

«Наш фестиваль растет качественно и количественно — как по участникам, так и по зрителям. Уверен, совместными усилиями мы сможем довести фестиваль до международного формата и уровня», — заявил Адриан Хмельницкий.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что в прошлом году фестиваль «Небо: теория и практика» не проводили из-за пандемии. Но после пропущенного года мероприятие вернулось с гораздо большим размахом.

«Очень приятно, что в этот раз, помимо выставок и летной программы, здесь представлено множество учебных заведений, представлены предприятия со всей страны, которые занимаются разработками и производством непосредственно авиационной техники», — подчеркнул глава округа.

Сергей Юров отметил, что аэродром Черное стал уникальной площадкой для ремонта и хранения уникальных экземпляров российской летной техники. Он пообещал, что в ближайшее время на аэродроме возведут дополнительные ангары.

Кроме спортивных соревнований, гости фестиваля посмотрели на мастерство семикратной абсолютной чемпионки мира по самолетному спорту и лучшего пилота столетия по версии Международной авиационной федерации Светланы Капаниной.

В организованном на аэродроме лектории прошли лекции с лучшими специалистами авиационной отрасли. Желающие приняли участие в мастер-классах по запуску планеров, самодельных ракет и самолетиков. Завершился фестиваль полетами на воздушных шарах на закате.