Подмосковье 13 марта 2023, 16:15 Гостям заповедника «Лосиный остров» в Балашихе рассказали о правилах для избежания случайных встреч с кабанами

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Гостям заповедника «Лосиный остров» в Балашихе рассказали о правилах безопасности во время прогулок. Посетителей попросили не кормить уток хлебом, потому что он вреден для водоплавающих и привлекает диких кабанов.

Недавно дикого кабана у пруда встретила жительница микрорайона Алексеевская роща. Пробежку на свежем воздухе пришлось прервать. Позже в соцсетях выяснилось, что перекус для кабанов люди оставляют целенаправленно, не понимая насколько они опасны.

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«Кабаны <…> подбирают остатки еды, которые оставляют для уток люди, приходящие на территорию национального парка. Соответственно, мамочки с детишками <…> могут напугаться этих кабанов, невольно совершить какие-то действия по отношению к дикому животному и тем самым спровоцировать агрессию», — рассказал государственный инспектор по охране и защите леса Андрей Автаев.

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Если на территории заповедника вы увидели кабана, лисицу или лося, не подходите близко. Гладить, кормить и снимать животных опасно, потому что они непредсказуемы. Если лесной житель почувствует угрозу, сработает инстинкт самосохранения, и зверь может напасть на человека.

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