Подмосковье 08 января 2023, 02:01 Гостям Царицыных палат в Звенигороде покажут спектакль «Смерть Царя Ирода» Спектакль «Смерть Царя Ирода» представили в Царицыных палатах в Звенигороде ГАУ АИС «Подмосковье»

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Театрализованное представление о традициях встречи Рождества на Руси показывают на новогодних каникулах в Звенигородском государственном музее-заповеднике. Спектакль «Смерть Царя Ирода» можно посмотреть в Царицыных палатах.

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Гостям рассказывают о евангельских событиях, которые стали основой для традиции устанавливать в домах «вертеп» — пещерку, в которой «оживают» события Рождества Христова.

На Руси в больших передвижных вертепах устраивали кукольные представления. Один из таких спектаклей — «Смерть Царя Ирода» — показывают в Горнице Царицыных палат.

На сборку вертепа для этой программы понадобилось полгода. Фигурки изготовили звенигородские мастера керамики Анна Куприянова и Александр Умников, рассказала сотрудница музея Анна Варигина.

В музее отметили, что в Трапезной можно узнать о том, какие угощения готовили во время Филиппова поста, на Рождество и святочной неделе. В потешной Хоромине гостям не только расскажут о том, как правильно поздравлять, но и предоставят возможность поколядовать самим. В завершении программы всем зрителям представления дарят «пряные хлеба» на меду с лавровым листом, имбирь, корицу и гвоздику в виде фигурок ягнят.

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