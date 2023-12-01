Подмосковье 01 декабря 2023, 17:19 Гостям стенда Подмосковья на выставке «Россия» показали новые технологии и разработки в разных сферах Фото: пресс-служба губернатора Московской области

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На этой неделе на стенде Московской области на выставке-форуме «Россия» гости смогли сделать своими руками экокормушки, брелоки, научиться управлять дроном и оказывать первую помощь. Площадку региона развернули в 75-м павильоне ВДНХ в Москве.

Здравоохранение региона представили специалисты НИКИ детства во главе с Нисо Одинаевой. Они рассказали о проекте «Наш участковый врач», портале «Здоровье. Детство» и научили гостей проводить сердечно-легочную реанимацию.

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«Мы учим по-новому — с использованием дистанционного мониторинга, цифровизации. Показываем на выставке многопрофильную виртуальную клинику — какие есть технологии и возможности современного здравоохранения», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Провести сердечно-легочную реанимацию на тренажере-манекене попробовала студентка из Москвы Любовь. Житель Щелкова Александр заявил, что на стенде региона много полезной информации.

«Помимо информации о производствах и инфраструктуре Московской области, здесь есть достаточно прикольные мастер-классы. Например, по оказанию медпомощи в виде непрямого массажа сердца», — рассказал Александр.

Мастерицы Хотьковской фабрики организовали для желающих мастер-класс по изготовлению брелоков из костей.

«Для мастер-классов мы используем коровью косточку. Заранее на предприятии сделали заготовки, которые посетители гравируют с помощью бормашины. Мы рассказываем, как ей пользоваться, правильно держать, показываем уже готовую продукцию», — сообщила сотрудница фабрики Виктория Зверева.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Желающие смогли научиться управлять дроном с помощью очков виртуальной реальности и специальной программы. Гостям помогал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов.

«На стенде есть симулятор, каждый может прийти и опробовать себя в роли оператора. Самое главное — взлететь и держать горизонт. У дрона ручное управление, все на механике, нужны плавные движения», — рассказал Некрасов.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также желающие прошли мастер-класс по изготовлению экокормушки в форме уточки — символа портала «Добродел». Ее делали из картона, семян, клейстера из муки и крахмала. По задумке, если кормушка упадет, то она разложится через три месяца.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас на сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать регион жителям Подмосковья, следует зарегистрироваться на портале, выбрать его на карте, отметить галочками номинации и проголосовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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