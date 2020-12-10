Гостям подмосковных пансионатов в праздники понадобится тест на COVID-19

Гостям подмосковных пансионатов понадобится сдать тест на коронавирус. Если человек здоров, то сможет там отдохнуть.

«Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте! Но прежде, чем вы приедете, мы попросим вас сдать тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 1».

Также надо будет преодолеть фильтр по температуре и симптомам COVID-19. Если человек окажется здоров, он сможет отдохнуть в пансионате.

Если вы здоровы, отдыхайте и радуйтесь жизни Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья.

В эфире федерального канала глава региона также сказал, что власти надеются избежать дополнительных ограничений из-за коронавируса. Сейчас надо заботиться о своем здоровье и следить за самочувствием близких.

В Подмосковье уже началась вакцинация от коронавируса. Прививки сделали порядка 6,5 тысячи жителей региона. Более половины из них — медицинские работники. С 15 декабря в Подмосковье начнется вакцинация от коронавируса всех желающих в возрасте от 18 до 60 лет. «360» подготовил инструкцию, в которой рассказал об основных условиях для прохождения вакцинации