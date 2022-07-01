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    01 июля 2022, 13:59

    Гостям парков в Подмосковье бесплатно раздадут 30 тысяч бутылок воды

    Александра Перепечаева

    Подмосковный производитель напитков «Мегапак» раздаст бесплатно 30 тысяч бутылок воды. На прошлых выходных такая акция прошла в 44 парках Подмосковья.

    Гостям парков в Подмосковье бесплатно раздадут 30 тысяч бутылок воды

    «Мегапак» из Видного раздаст воду посетителям парков Подмосковья, чтобы помочь спастись от знойной жары. Зампред правительства Георгий Филимонов одобрил инициативу.

    Снова убеждаюсь, что главный капитал нашей страны — это люди, готовые безвозмездно помогать тем, кому это необходимо

    Георгий Филимонов

    На прошлых выходных акция состоялась в 44 парках, рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин. Воду раздавали также в подмосковном транспорте.