01 июля 2022, 13:59
Гостям парков в Подмосковье бесплатно раздадут 30 тысяч бутылок воды
Подмосковный производитель напитков «Мегапак» раздаст бесплатно 30 тысяч бутылок воды. На прошлых выходных такая акция прошла в 44 парках Подмосковья.
«Мегапак» из Видного раздаст воду посетителям парков Подмосковья, чтобы помочь спастись от знойной жары. Зампред правительства Георгий Филимонов одобрил инициативу.
Снова убеждаюсь, что главный капитал нашей страны — это люди, готовые безвозмездно помогать тем, кому это необходимо
Георгий Филимонов
На прошлых выходных акция состоялась в 44 парках, рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин. Воду раздавали также в подмосковном транспорте.