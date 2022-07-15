Гостям Коломны рассказали, на каких автобусах добраться до кремля и музеев

Коломна — один из тех городов, где из 76 маршрутов более половины проходят рядом с городскими достопримечательностями. Ежедневный пассажиропоток в городе составляет порядка 300 тысяч человек, а в выходные дни он увеличивается на 10%.

«Для комфорта жителей и гостей Подмосковья маршруты общественного транспорта в Коломне спланированы таким образом, чтобы все они проходили рядом с местами социального притяжения», — отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Из соседних городских округов до родины пастилы следуют десять автобусных маршрутов, еще 66, в том числе трамвайных, следуют до городских достопримечательностей.

Добраться от железнодорожного вокзала до исторического центра можно на трех трамвайных и двух автобусных маршрутах. В самой Коломне общественный транспорт курсирует по 66 маршрутам, из них десять трамвайных. Хорошая транспортная доступность позволит каждому путешественнику с легкостью добраться до нужного места и насладиться атмосферой старинных кварталов, попробовать знаменитый коломенский крендель и пастилу, выпить чай из настоящего самовара. Только до Соборной площади можно добраться 26-ю разными способами.

От остановочного пункта «Конькобежный центр» можно дойти до Коломенского кремля — доехать до него можно с помощью шести маршрутов: автобусных № 5 и № 7, а также трамвайных — № 1, № 3, № 7 и № 9. Замыкают цепочку туристических мест гастрономический музей «Калачная» и фабрика пастилы. Добраться до них можно на автобусе № 1.