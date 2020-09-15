Гостям фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в подмосковной Истре покажут 7 концертов

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По ее словам, из-за эпидемической ситуации продолжительность фестиваля сократили, но программа стала насыщеннее.

Так, выступят три оркестра: Академический имени Светланова, Московский камерный MusicaViva и «Виртуозы Москвы».

Как сообщила Елена Харламова, два концерта будут камерными и пройдут внутри музея «Новый Иерусалим», а остальные пять организуют в формате open air.

Впервые фестиваль «Лето. Музыка. Музей» прошел на площадке музея в 2018 году. Тогда его посетили более трех тысяч человек. В 2019 году мероприятие собрало уже свыше пяти тысяч зрителей.

Билеты на все фестивальные дни можно купить на официальном сайте музея «Новый Иерусалим». Программа продлится с 23 по 27 сентября.