15 сентября 2020, 15:53
Гостям фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в подмосковной Истре покажут 7 концертов
Гости фестиваля «Лето. Музыка. Музей» в подмосковной Истре посмотрят семь концертов. Пять из них состоятся на свежем воздухе, а два — в помещении. Это отметила министр культуры региона Елена Харламова.
По ее словам, из-за эпидемической ситуации продолжительность фестиваля сократили, но программа стала насыщеннее.
Так, выступят три оркестра: Академический имени Светланова, Московский камерный MusicaViva и «Виртуозы Москвы».
Как сообщила Елена Харламова, два концерта будут камерными и пройдут внутри музея «Новый Иерусалим», а остальные пять организуют в формате open air.
Впервые фестиваль «Лето. Музыка. Музей» прошел на площадке музея в 2018 году. Тогда его посетили более трех тысяч человек. В 2019 году мероприятие собрало уже свыше пяти тысяч зрителей.
Билеты на все фестивальные дни можно купить на официальном сайте музея «Новый Иерусалим». Программа продлится с 23 по 27 сентября.