Гостиницы в Одинцове приняли 641 медика, работающего с больными COVID‑19

Условия для полноценного отдыха и восстановления сил созданы для 641 работника сферы здравоохранения. Медиков расселяют в отелях, домах отдыха и пансионатах.

Питание и проживание для медицинских работников бесплатное. Деньги выделяют из муниципального и регионального бюджетов.

«Мы стараемся создать все условия для наших медиков, которые изо дня в день сталкиваются с вирусом, рискуют своим здоровьем и своей жизнью ради других», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Работа по размещению медиков продолжается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Администрация Одинцовского округа продолжает привлекать врачей в муниципальные учреждения здравоохранения. Информацию по подбору персонала публикуют в соцсетях, службе занятости и на других ресурсах по трудоустройству.

За последние сутки в Московской области выявили 491 случай коронавируса.

Самолечение при COVID-19 опасно, потому что противовирусные препараты могут сильно подкосить иммунную систему. При бесконтрольном приеме противовирусного нарушится баланс в организме.

Ранее врач назвал единственный способ выявить бессимптомное течение COVID-19. Им оказался тест на коронавирус, отметил сайт ToDay News Ufa.