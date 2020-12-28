28 декабря 2020, 01:35
Гостиницы Подмосковья начали заселять постояльцев только с тестом на COVID-19
Постояльцам гостиниц Подмосковья, начиная с понедельника, 28 декабря, нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Вступило в силу соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Норма будет действовать до 15 января.
Выданные справки имеют срок действия в зависимости от способа тестирования. Если гость прошел исследование методом ПЦР, то документ действует три дня, если методом ИФА — пять дней.
Такие же ограничения будут действовать с 31 декабря по 10 января для заведений общественного питания, где проходят корпоративы или закрытые мероприятия. В обычные дни кафе и рестораны можно посещать свободно. Работать они будут с соблюдением всех мер предосторожности.
В пресс-службе губернатора объяснили, что эти меры позволят оградить гостей и жителей Московской области от заражения.
Тест не потребуется при посещении мероприятий в закрытых помещениях, где места пронумерованы. Там предусмотрена шахматная рассадка зрителей, чтобы минимизировать риск заражения,