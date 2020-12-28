Гостиницы Подмосковья начали заселять постояльцев только с тестом на COVID-19

Выданные справки имеют срок действия в зависимости от способа тестирования. Если гость прошел исследование методом ПЦР, то документ действует три дня, если методом ИФА — пять дней.

Такие же ограничения будут действовать с 31 декабря по 10 января для заведений общественного питания, где проходят корпоративы или закрытые мероприятия. В обычные дни кафе и рестораны можно посещать свободно. Работать они будут с соблюдением всех мер предосторожности.

В пресс-службе губернатора объяснили, что эти меры позволят оградить гостей и жителей Московской области от заражения.

Тест не потребуется при посещении мероприятий в закрытых помещениях, где места пронумерованы. Там предусмотрена шахматная рассадка зрителей, чтобы минимизировать риск заражения,