Гостиницы Подмосковья получат субсидии на реконструкцию

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области открыло прием заявок на субсидирование по кредитам на строительство и реконструкцию гостиничных комплексов.

Инвесторы Подмосковья, реализующие проекты строительства и реконструкции гостиничных комплексов, смогут компенсировать процентную ставку по кредиту в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ. Размер субсидии — не более одного миллиарда рублей и не выше 15% от общего объема инвестиций. Среди условий получения данной меры поддержки — планируемый объем инвестиций не менее 500 миллионов рублей, величина номерного фонда — от 50 номеров и соответствие категории — не ниже трех звезд. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реализация таких проектов должна быть начата не ранее 2018 года. Для получения субсидии предприниматель должен быть зарегистрирован и осуществлять деятельность на территории Московской области. Также среди ключевых требований к заявителю наличие кредитного договора с системно значимым банком и своевременное исполнение обязательств по кредитному договору.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 25 мая.