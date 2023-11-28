Подмосковье 28 ноября 2023, 16:01 Гостиницу со спортивным залом для боксеров построят в Солнечногорске Мособлархитектура

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Архитектурный облик гостиницы со спортивным залом, которая появится на улице Маяковского в Солнечногорске, одобрили в Подмосковье. Двухэтажное здание в стиле лофт построят при поддержке Федерации бокса России.

Мособлархитектура

«В здании запланировано размещение отеля и спортивного зала, в котором одновременно смогут жить и тренироваться до 20 человек. Будущая гостиница появится вдоль автомобильных дорог, что обеспечит удобную транспортную доступность», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

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На первом этаже будут находиться спортивный зал, ринг, раздевалки с душевыми, тренерская, административные помещения, комнаты для хранения инвентаря. На втором этаже оборудуют гостиничные номера.

Двухэтажное здание облицуют кирпичом коричнево-терракотового цвета, серо-черными алюминиевыми панелями и насыщенно-черной керамогранитной плиткой. Лаконичные формы в стиле лофт и натуральные цвета фасадов позволят вписать отель в застройку и окружающий ландшафт.

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