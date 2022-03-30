Гостиницам в Подмосковье обнулят ставку НДС

Ставка НДС для гостиниц и других средств размещения в Московской области будет обнулена. Ранее она составляла 20% НДС. Новые правила заработают с 26 апреля.

Нулевая ставка будет действовать в течение пяти лет с момента ввода объектов в эксплуатацию. В программе принимают участие и новые подмосковные гостиницы, для них новая ставка будет действовать с даты открытия.

Решение обнулить ставку НДС приняли, чтобы решить проблему дефицита качественных средств коллективного размещения (КСР) и привлечь инвестиции в туристическую отрасль.

На сегодняшний день в Московской области работает более 900 КСР, из них 17 гостиниц категории «пять звезд», 106 — категории «четыре звезды», 207 трехзвездочных, 53 имеют две звезды, а 19 — одну.