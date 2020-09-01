Гостиница необычной формы появится в Химках

В Химках построят гостиницу в форме буквы Н. Проект согласовали в Мособлархитектуре. В здании будут гостиничный комплекс, кафе, офисы и подземная парковка. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Рабочая группа Архитектурной комиссии одобрила проект многофункционального комплекса с гостиничными и административными помещениями, кафе и подземной парковкой в районе Вашутинского шоссе общей площадью порядка 33,3 тысячи квадратных метров», — заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Комплекс будет состоять из двух корпусов по 17 этажей. Там будут гостиничные номера и офисы. Здание построят в форме буквы Н.

Для создания необычной геометрии корпусов архитекторы спроектировали интересную отделку фасадов. Гостиничные блоки станут мощными пилонами с усиленным вертикальным ритмом. А офисы будут иметь горизонтальный ритм, эту часть облегчит структурное остекление.

Также архитекторы расставят акценты с помощью контрастных цветов. Внешние фасады будут светлыми, а внутри будет превалировать темный цвет.

«Застройщик многофункционального гостиничного комплекса задался благой целью — создать в Вашутинской промзоне объект с оригинальными архитектурными решениями, и мы, безусловно, это поддерживаем», — уточнила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что архитекторы учли тектонику и создали проект, заострив внимание на деталях.