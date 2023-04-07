Подмосковье 07 апреля 2023, 13:33 Гостиничный комплекс со SPA и медицинским центром построят в Истре к 2025 году

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Современный гостиничный комплекс на 237 номеров со SPA и медицинским центром построят около деревни Верхутрово в городском округе Истра. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году.

Объем инвестиций в проект уже составил более 10 миллиардов рублей. На территории площадью более 53 гектаров расположатся зоны активного отдыха, детские игровые площадки, два благоустроенных пляжа, летний кинотеатр и другие инфраструктурные объекты.

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Глава городского округа Истра Татьяна Витушева побывала на стройплощадке и познакомилась с планами по реализации проекта.

Гостиничный комплекс будет обеспечивать налоговые поступления в бюджет округа и предоставит более 300 рабочих мест для медиков, специалистов гостиничного бизнеса, общепита, инженерно-технической сферы и коммунального хозяйства. Кроме того, собственник построит водозаборный узел со станцией обезжелезивания и очистные сооружения, которые по инвестсоглашению будут переданы городскому округу.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал главной задачей властей адаптацию экономики к вызовам.

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