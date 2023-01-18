Подмосковье 18 января 2023, 09:36 Гостиничный комплекс со спа и бассейнами построят в Истре к 2027 году

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Гостиничный комплекс на 237 номеров построят в деревне Верхуртово в Истре к 2027 году. В нем будет спа-центр с бассейнами, ресторан, бар и магазины.

Комплекс построят рядом с Истринским водохранилищем и рекой Раменкой. На объекте провели проверку подготовительного этапа работ при помощи квадрокоптера и сервиса «Невидимый надзор». Нарушений не выявили. Сервис помог на 18% снизить число очных проверок на стройках за 2022 год.

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