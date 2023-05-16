16 мая 2023, 16:23
Гостиничный комплекс с оздоровительным центром построят в Одинцове в 2025 году
Туристско-реабилитационный гостиничный комплекс «Иславское» построят в Одинцове при участии корпорации «Туризм.РФ». Он будет работать круглый год и иметь четыре звезды.
Как рассказали в Минкультуры, комплекс будет включать в себя оздоровительный центр и ресторан. Там обустроят 180 номеров. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Одинцово
Туризм
Строительство
Реклама
Реклама