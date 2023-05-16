Подмосковье 16 мая 2023, 16:23 Гостиничный комплекс с оздоровительным центром построят в Одинцове в 2025 году Министерство культуры и туризма МО

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Туристско-реабилитационный гостиничный комплекс «Иславское» построят в Одинцове при участии корпорации «Туризм.РФ». Он будет работать круглый год и иметь четыре звезды.

Как рассказали в Минкультуры, комплекс будет включать в себя оздоровительный центр и ресторан. Там обустроят 180 номеров. Объект введут в эксплуатацию в 2025 году.

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