Гостиничный бизнес Подмосковья получит 249 миллионов рублей на развитие в 2022 году

Субсидии на 249 миллионов рублей выделят для развития туристической инфраструктуры Подмосковья в этом году. Они помогут возместить часть затрат на строительство или ремонт гостиниц, создание дорог и удобств при них.

В Мособлдуме сообщили, что 179 миллионов помогут бизнесу компенсировать часть затрат по кредитам на строительство и ремонт, а 70 миллионов выделят на создание инженерной инфраструктуры.

Как рассказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, задача — поддержать разные виды туризма. Среди них и круизный — его тоже будут развивать.

Круизный туризм — одно из самых интересных и востребованных направлений. Путешествие на теплоходе помогает без переезда с багажом и смены места проживания посетить различные дистанции Олег Рожнов.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию по развитию круизного туризма в России до 2024 года.

Цель — увеличить количество речных круизов и сделать этот вид путешествия более доступным. Сейчас водные маршруты развиты в трех городах Подмосковья — и это Дубна, Серпухов, Коломна.

«Наша главная задача — поддержать развитие разных видов туризма в регионе, в том числе и круизного», — заключил Олег Рожнов.