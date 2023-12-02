Подмосковье 02 декабря 2023, 19:48 Гости выставки «Россия» поучаствовали в мастер-классах от перинатальных центров Подмосковья Фото: Сергей Хакимов

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошли мастер-классы от перинатальных центров. Их провели на стенде Подмосковья в павильоне 75.

Специалист Московского областного перинатального центра в Балашихе Екатерина Климова рассказала о кинезиотейпировании при восстановлении после беременности и родов.

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«Сегодня мне произвели кинезиотейпирование живота. Потрясающее ощущение, здорово, что в Подмосковье это доступно для женщин после родов», — отметила врач акушер-гинеколог из Челябинска Ксения.

Мастер-класс по кинезиотейпированию в реабилитации детей раннего возраста провел врач-неонатолог Максим Новиков из Видного. Также популярным оказались занятия по уходу за новорожденным, а юные гости стенда попробовали себя в роли врача и медицинской сестры.

«Я делала уколы, слушала сердечко, смотрела и лечила горло. А еще мерила температуру. Наверное, я бы хотела стать врачом, когда вырасту», — рассказала девятилетняя участница форума из Ивантеевки.

Помимо этого, с детьми занимались логопеды, прошел мастер-класс по арт-терапии. Подобные занятия проводят в школах для беременных.

Сейчас на сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать регион, жителям Подмосковья следует зарегистрироваться на портале, выбрать его на карте, отметить галочками номинации и проголосовать.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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