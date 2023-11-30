30 ноября 2023, 14:39
Гости стенда Подмосковья на выставке «Россия» смогут виртуально попробовать управлять дроном
Подмосковье запустило симулятор виртуальной реальности на выставке-форуме «Россия» 30 ноября. Все, кому нравится ощущение полета, могут надеть очки и почувствовать себя оператором беспилотника.
Разобраться, как пользоваться симулятором, поможет инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов. Под его руководством проходил итоговый аттестационный турнир по управлению БПЛА в Парке «Патриот».
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С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. По словам тех, кто уже попробовал, ощущения невероятные. Симулятором могут воспользоваться и взрослые, и дети.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Выставка-форум «Россия»
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