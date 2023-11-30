Подмосковье 30 ноября 2023, 14:39 Гости стенда Подмосковья на выставке «Россия» смогут виртуально попробовать управлять дроном Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье запустило симулятор виртуальной реальности на выставке-форуме «Россия» 30 ноября. Все, кому нравится ощущение полета, могут надеть очки и почувствовать себя оператором беспилотника.

Пресс-служба губернатора Московской области

Разобраться, как пользоваться симулятором, поможет инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов Никита Некрасов. Под его руководством проходил итоговый аттестационный турнир по управлению БПЛА в Парке «Патриот».

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С помощью профессиональных очков и программы симулятора можно в полной мере ощутить себя оператором дрона, настоящим пилотом. По словам тех, кто уже попробовал, ощущения невероятные. Симулятором могут воспользоваться и взрослые, и дети.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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