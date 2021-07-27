Гости подмосковного музея техники в Архангельском смогут прокатиться на танке

В музее техники Вадима Задорожного в Архангельском можно будет прокатиться на танке. Аттракцион «Танкодром» заработает 31 июля. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Аттракцион «Танкодром», который раньше работал в музее техники Вадима Задорожного, снова начнет функционировать с 31 июля. Гости смогут покататься на оборудованной трассе на мини-танке.

Аттракцион сделали для всех, кто интересуется техникой и историей. Мини-танки, на которых будут катать туристов, построили по мотивам легендарных боевых машин.

Управлять такой техникой просто. Направлять танк нужно с помощью двух рычагов по бортам с тремя положениями. Способ похож на управление настоящим танком.

Музей техники Вадима Задорожного является самым крупным в Европе частным музеем исторической техники. Там можно увидеть раритетные экспонаты XX века: боевая техника, мотоциклы, ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, образцы авиации и космические объекты.