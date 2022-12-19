Подмосковье 19 декабря 2022, 17:51 Гости «Мастерских Деда Мороза» в Красногорске смогут изготовить сувениры и елочные игрушки

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Программа «Мастерские Деда Мороза» начала работу в Красногорске. На мастер-классах дети создают праздничные открытки, сувениры и елочные игрушки. Особенной популярностью пользуются уроки по изготовлению Щелкунчика и новогоднего подсвечника.

Бесплатные мастер-классы работали в Красногорске все выходные. Участие в них могли принять дети в возрасте от пяти до 12 лет.

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«Ребята очень стараются, все делают аккуратно, потому что все хотят самый лучший подарок. <…> Ребята разного возраста, но все справляются сами. Если не справляются, то мамы помогают», — рассказала директор МБУДО «Центр творчества» Елена Сапронова.

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Акцию запустила в Подмосковье партия «Единая Россия».

«Цель акции — открыть во всех муниципалитетах Подмосковья мастерские, где дети с педагогами смогут изготовить новогодние игрушки, сделать аппликации, разукрасить глиняные игрушки», — рассказал заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Иван Разливанов.

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