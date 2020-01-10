Гости ярмарки в Солнечногорске съели 2 тонны плова и выпили 1000 литров чая

Гости Рождественской ярмарки в Солнечногорске во время праздников съели почти две тонны плова и выпили около тысячи литров имбирного чая.

В новогодние праздники жители и гости городского округа Солнечногорск активно посещали Рождественскую ярмарку на Советской площади. Там можно приобрести сувениры и попробовать продукцию, представленную местными производителями.

Наибольшим спросом на праздниках пользовались плов и имбирный чай. Эти и другие товары можно было приобрести в шале, оформленных в едином стиле, который разработали в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

По подсчетам организаторов, всего за время новогодних праздников гостями ярмарки было съедено порядка двух тонн плова и выпито около одной тысячи литров имбирного чая. Также гости приобретали разнообразные текстильные изделия, согревались безалкогольным глинтвейном и не упускали возможности перекусить блюдами из картофеля или выпечкой.

Рождественская ярмарка на Советской площади в Солнечногорске продолжает работать и сейчас.

Источник фото: телеканал «360»

Центральный каток на Советской площади с 1 января уже посетили порядка 12 тысяч человек. Ежедневно там проводились вечеринки на льду, интерактивные программы, мастер-классы, розыгрыши билетов в кино и подарков. К услугам посетителей катка утепленная раздевалка и прокат коньков.

Каток на Советской площади Солнечногорска вошел в топ-10 лучших в регионе, согласно рейтингу Комитета по туризму Московской области.