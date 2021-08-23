Гости форума «Армия» смогут сделать прививку от коронавируса в парке «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» 23 августа открылся Международный военно-технический форум «Армия». Посетители смогут сделать прививку от коронавируса прямо на выставке. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

В парке «Патриот» в Кубинке стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2021». Гости мероприятия могут пройти вакцинацию от коронавируса.

«Важно, чтобы жители и гости Московской области могли быстро и удобно сделать прививку от COVID-19. В течение всех дней форума на месте работает бригада медиков Красногорской больницы № 1», — рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что перед прививкой пациента осмотрит врач, в случае отсутствия противопоказаний медики сделают укол. Вакцинацию могут пройти все граждане России вне зависимости от места регистрации. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках, торговых центрах и других мобильных пунктах. Адреса всех точек есть на интерактивной карте.