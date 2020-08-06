Гости акции «Сказка в книжном» отправятся в путешествие по Подмосковью

Акция «Книжные сезоны. Сказка в книжном» пройдет в Московской области. Для гостей подготовили мастер-классы, встречи с писателями, лекции и семинары, посвященные детской и развивающей литературе.

Об этом в эфире «Радио 1» рассказала руководитель комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза Светлана Зорина.

Программа рассчитана на все возраста и разные предпочтения. Для самых юных читателей организаторы подготовили мастер-класс и творческие занятия по развитию мелкой моторики и речи. Ребят постарше — учеников начальной и средней школы — позовут на лекции о животных, природе и космосе. Например, 9 августа популяризатор науки Руслан Ильницкий прочитает лекцию «Астрономия для детей» и представит свою новую книгу «Как наблюдать за звездами».

Детская писательница Елена Ульева проведет 9 августа мастер-класс. Она поделится способами развития эмоционального интеллекта. Встреча с детьми пройдет в игровом формате: малыши создадут часы для измерения своего настроения.

Лекция о скетчинге запланирована на 8 августа. О первых шагах в этом направлении расскажет художница, иллюстратор детских книг Алла Белова. А известный художник и автор комиксов Дмитрий Феоктистов расскажет, как рисовать комиксы.

Ребят постарше пригласят в «Путешествие на поезде через всю страну». Автор книги «Транссиб. Поезд отправляется!» Александра Литвина поведает историю России, расскажет о политике, географии, демографических особенностях на примерах и фактах из своей книги.

Ведущий программы «Пешком» на телеканале «Культура» Михаил Жебрак выпустил новую книгу «Пешком по Подмосковью». Он расскажет о жемчужинах региона — Коломне, Серпухове, Звенигороде, Можайске, Дмитрове, Сергиевом Посаде.

Для родителей также подготовлено несколько лекций и круглый стол.