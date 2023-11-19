Подмосковье 19 ноября 2023, 15:25 Гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» научили делать эко-кормушки Фото: Сергей Хакимов

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В выходные на стенде Московской области провели мастер-классы по созданию экологичных кормушек для птиц. Также желающие смогли получить портрет в акварели или в стиле шарж.

«Это картонные основы, в форме уточки, как логотип „Добродела“, они перерабатываются за три месяца — даже если от ветра или еще от чего-то такая кормушка упадет, то ничего страшного для окружающей среды не случится. На картон мы наносим клей, сделанный из крахмала и муки. С его помощью крепим семена, которые птицы спокойно достают», — сообщила аспирант МГУ Кристина Томилина.

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Большинство участников активностей оказались семьи с детьми.

«Поделка такая простая, что даже трехлетний ребенок может с ней справиться. Вот сделаем и покормим потом птичек. А может на новогоднюю елку повесим, как украшение», — рассказала посетительница стенда Подмосковья Анастасия.

Фото: Сергей Хакимов Фото: Сергей Хакимов Фото: Сергей Хакимов Фото: Сергей Хакимов

Также на стенде работала художница, работающая в технике акварель, Василиса Фиренце. Желающие смогли попозировать ей и получить портреты.

«Это такие акварельные скетчи фэшн-тематики. Поток желающих большой, физически, честно говоря, непросто. Проходит семь человек в час, приходится работать с большой скоростью», — рассказала Фиренце.

Фото: Сергей Хакимов

Также художник Александр Свистунов создавал портреты, однако в другой технике и стиле. Это шаржи.

«Делаю шаржи, а также скетчи, фэшн-скетчи, силуэты. Вот работаю на стенде Московской области, он очень красивый, интерактивный. Много гостей сюда приходит, которых я с удовольствием рисую», — рассказал художник.

Фото: Сергей Хакимов

На один рисунок уходит по 10-15 минут, заявил Свистунов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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