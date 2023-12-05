Подмосковье 05 декабря 2023, 13:50 Гостей стенда Подмосковья на ВДНХ пригласили на мастер-классы и викторины в День волонтера Телеканал «360»

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Квесты, викторины, мастер-классы по изготовлению чебурашек и славянских кукол-оберегов — такие новые активности приготовили для гостей на стенде Подмосковья в День добровольца, 5 декабря. Можно выиграть шапку, сумку или рюкзак волонтера.

«Для меня волонтерство — это смысл жизни, возможность показать пример детям, возможность помогать людям. Это синоним слова „вместе“. Вместе проводить время, объединяться, преодолевать трудности и менять мир к лучшему», — говорит врач-педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский, который стал волонтером года в 2021-м. В День добровольца он помогает проводить игры и викторины на стенде Подмосковья.

Гости могут попробовать свои силы в квесте «Я — волонтер Подмосковья». Участникам предстоит виртуально покосить траву или убрать незаконную свалку в игре «Добродел», написать письмо участнику СВО и подписаться на аккаунт «Волонтеров Подмосковья» в соцсетях. Призы за успешное прохождение заданий — шапка волонтера или поясная сумка на все случаи жизни.

Для тех, кто любит делать что-то своими руками, проводят мастер-класс по изготовлению оберега «Чебурашка». Организаторы от Красногорского молодежного центра все расскажут и покажут, а также выдадут нужные материалы для сувенира. Его можно будет забрать с собой.

В День добровольца на стенде Подмосковья каждый час проводят викторину. Участвовать могут две команды по три человека. Кто покажет лучшие знания, получит брендированные рюкзаки. Параллельно участникам расскажут о значимых региональных и федеральных проектах в сфере волонтерства.

Еще одна новая активность на 5 декабря — это мастер-класс по изготовлению славянской куклы-оберега. Его проводят волонтер из Пушкино Надежда Кузнецова и куратор акции «Доброе дело» Екатерина Скорикова. Приходите и попробуйте!

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