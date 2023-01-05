Подмосковье 05 января 2023, 21:52 Гостей и жителей Одинцова пригласили на авторский фестиваль напитков «Топим лед»

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Авторский фестиваль «Топим лед» впервые проходит в парке Малевича в Одинцове. Его гости могут продегустировать более 20 напитков — глинтвейн, горячий шоколад, авторские коктейли, чай из самовара и другие.

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Управляющий местного кафе назвал напиток, который растопил сердца посетителей фестиваля.

«Самым большим спросом пользуется любимый чай из самовара. Чай с секретом, а вот с каким — разгадаете, только попробовав», — сказал Нурсель Гадирзаде.

Также в праздничные дни в парке Малевича продолжает работу Рождественская ярмарка. Сюда подмосковные фермеры и гости из других регионов привезли свою лучшую продукцию — сыры, мясные деликатесы, выпечку и сладости.

Вся продукция — отечественного производства. Есть и новинки, появившиеся в эпоху импортозамещения — к примеру, на смену чешскому трдельнику пришел российский ванильный крутиш. Лакомство пользуется популярностью у посетителей, за день стабильно съедают порядка 100 крутишей. И вот в чем секрет:

«У каждого — свой вкус. Дети в основном выбирают с карамелью и нутеллой внутри. Это очень вкусно!» — поделилась кондитер Анна Гасташова.

Если спрос вырастет, кондитеры готовы увеличить выпуск крутишей в несколько раз.

Попробовать фермерскую продукцию и насладиться разнообразием напитков гости парка Малевича смогут до 8 января. Ярмарка работает с 10:00 до 21:00.

Ранее сообщалось, что бесплатные ледовые представления пройдут до конца новогодних каникул еще в 13 округах Подмосковья.

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