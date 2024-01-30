Подмосковье 30 января 2024, 18:47 Гостехнадзор запретил эксплуатацию аттракциона в Красногорске до прохождения ТО Unsplash

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Инспекторы Гостехнадзора Минэкологии приостановили эксплуатацию аттракциона в Красногорске. Причина — истечение сроков оценки технического состояния объекта.

На территории торгового центра «Вэйпарк» находится зарегистрированный в Управлении регионального государственного надзора аттракцион — башня свободного падения.

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«Информация из системы показала, что срок оценки состояния данного развлекательного технического средства истек 26 января, в связи с чем его регистрация была приостановлена до устранения недостатков», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

На прошлой неделе инспекторы Гостехнадзора провели проверку 19 аттракционов, эксплуатируемых в Подмосковье и не обнаружили нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических устройств.

Тихон Фирсов напомнил, что все владельцы аттракционов обязаны соблюдать сроки прохождения технического освидетельствования. Если сроки ТО истекли, эксплуатация объекта запрещена.

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