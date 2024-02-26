Подмосковье 26 февраля 2024, 14:12 Гостехнадзор проверил безопасность 29 аттракционов в Подмосковье

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Безопасность аттракционов проверили в 29 округах Подмосковья. Специалисты гостехнадзора не выявили нарушений.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, все осмотренные аттракционы соответствовали стандартам безопасности.

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«Несмотря на то, что зимой количество посетителей парков развлечений может быть меньше, чем в теплое время года, проверка аттракционов остается необходимой и обязательной процедурой. Своевременные меры помогают эффективно предотвращать возможные поломки и аварии, обеспечивая безопасный досуг наших жителей», — сказал министр.

Несколько недель назад инспекторы осмотрели 23 аттракциона, один из которых оказался с нарушением.

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