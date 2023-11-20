Подмосковье 20 ноября 2023, 11:49 Гостехнадзор проверил аттракционы Подмосковья перед зимой Фото: Ульянов А.И.

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Специалисты Гостехнадзора проверили 21 аттракцион в Подмосковье в преддверии зимы. Осмотры провели в Ленинском округе, Домодедове, Люберцах и других округах.

Отмечается, что инспекторы не выявили нарушений в эксплуатации аттракционов.

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«Сейчас парки развлечений активно подготавливаются к зиме и начинают обустраивать зимние горки, а механические технические средства с наступлением заморозков уйдут на техническое обслуживание», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Специалисты технадзора также дали рекомендации владельцам парков развлечений по правильному оборудованию зимних горок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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