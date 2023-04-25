Подмосковье 25 апреля 2023, 13:45 Гостехнадзор Подмосковья уличил тракториста в подделке документов Фото из архива Минэкологии МО.

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Инспекторы Управления Гостехнадзора министерства экологии Московской области выявили факт фальсификации документов, сообщает пресс-служба ведомства. Житель Подольска попытался сдать экзамен на право управления самоходными машинами с поддельным свидетельством о регистрации.

По словам главы ведомства Тихона Фирсова, подлинность документа гражданина в миграционной службе не подтвердилась. Инспекторы передали материалы по данному делу в правоохранительные органы. Нарушителю грозит штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года.

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Также министр добавил, что за последнее время в регионе было зарегистрировано порядка 450 документов на право вождения тракторами, комбайнов, бульдозеров и прочих видов техники. Специалисты провели 1348 техосмотров самоходных машин, было выявлено два нарушения правил эксплуатации техники.

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