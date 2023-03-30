30 марта 2023, 14:03
Гостехнадзор Подмосковья помог выявить два случая подделки удостоверений на управление тракторами
Две попытки легализации поддельных удостоверений тракториста-машиниста пресекли в марте благодаря бдительности инспекторов Гостехнадзора. Случаи произошли в Домодедове и Богородском округе.
Первый факт установили в инспекции Гостехнадзора городского округа Домодедово. Удостоверение на право управления трактором, выданное в Курской области, оказалось поддельным. Через три недели аналогичный случай произошел в инспекции Государственного технического надзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов.
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«В обоих случаях материалы в отношении граждан были направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — отметил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
В марте Гостехнадзор выдал или заменил свыше 1600 удостоверений тракториста-машиниста.
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