Гостехнадзор Подмосковья получил золотую медаль на аграрной выставке | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Гостехнадзор Подмосковья получил золотую медаль на аграрной выставке

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Агропромышленная выставка «Золотая осень» прошла в Подмосковье. Организаторы наградили золотой медалью Гостехнадзор региона за освоение современных методов контроля техники по итогам конкурса, рассказали в Минэкологии.

Как сообщил глава ведомства Тихон Фирсов, на выставке представили платформу с элементами искусственного интеллекта. С ее помощью камеры могут выявлять незаконных перевозчиков строительного мусора на дорогах Подмосковья. Систему усовершенствовали и теперь она может устанавливать транспорт, не прошедший техосмотр.

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«Это позволяет на порядок сократить время, которое затрачивают инспекторы, чтобы выявить подобный транспорт. Соответственно, резко повышается оперативность и эффективность работы гостехнадзора», — отметил министра.

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Участники выставки ознакомились с разработкой и оценили ее эффективность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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