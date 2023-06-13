13 июня 2023, 16:31
Гостехнадзор Подмосковья передал правоохранителям материалы по 4 правонарушениям
На прошлой неделе инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области выявили четыре правонарушения в сфере эксплуатации самоходной техники. Материалы по ним передали
«В городском округе Коломна наши инспекторы выявили признаки изменения маркировки мотовездехода. Аналогичный инцидент произошел в Дмитровском округе: при постановке на учет фронтального погрузчика также установлены признаки изменения маркировок», — сообщил министр Тихон Фирсов.
Реклама
Также он сообщил о двух попытках предъявить фальшивые документы в Одинцове. В первом случае гражданин просил заменить удостоверение тракториста-машиниста, якобы выданное в Калужской области. Другой гражданин предъявил паспорт мотовездехода, утверждая, что документ выдали Владивостокской таможней.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Минэкологии Подмосковья
Реклама
Реклама