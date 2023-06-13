Подмосковье 13 июня 2023, 16:31 Гостехнадзор Подмосковья передал правоохранителям материалы по 4 правонарушениям Фото из архива Минэкологии МО.

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На прошлой неделе инспекторы гостехнадзора Минэкологии Московской области выявили четыре правонарушения в сфере эксплуатации самоходной техники. Материалы по ним передали

«В городском округе Коломна наши инспекторы выявили признаки изменения маркировки мотовездехода. Аналогичный инцидент произошел в Дмитровском округе: при постановке на учет фронтального погрузчика также установлены признаки изменения маркировок», — сообщил министр Тихон Фирсов.

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Также он сообщил о двух попытках предъявить фальшивые документы в Одинцове. В первом случае гражданин просил заменить удостоверение тракториста-машиниста, якобы выданное в Калужской области. Другой гражданин предъявил паспорт мотовездехода, утверждая, что документ выдали Владивостокской таможней.

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