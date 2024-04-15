Подмосковье 15 апреля 2024, 22:18 Гостехнадзор обнаружил у жителя Ногинска поддельное удостоверение тракториста Пресс-служба министерства экологии Московской области

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Инспекторы управления Гостехнадзора Минэкологии выявили нарушителя в Ногинске. Местный житель обратился в ведомство, чтобы заменить удостоверение тракториста-машиниста, однако когда он предъявил документы, выяснилось, что они поддельные.

«Выдача данного удостоверения не подтвердилась, материалы в отношении нарушителя переданы в МУ МВД России „Ногинское“ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Напомним, что на прошлой неделе подобный случай произошел в Подольске. Там при проведении технического осмотра самоходного транспортного средства у его владельца инспекторы обнаружили поддельное удостоверение тракториста-машиниста.

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