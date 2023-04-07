Подмосковье 07 апреля 2023, 09:51 Гостехнадзор начал проверку аграрной техники на предприятиях Подмосковья Фото Минэкологии МО.

Читать 360tv в

В преддверии нового сезона подмосковные аграрии начали предъявлять свои трактора, комбайны и другие машины к техническому осмотру. Одним из первых свой парк представил селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства в Ступине.

Контроль техники в Ступине провели инспекторы Гостехнадзора от Минэкологии Подмосковья. В итоге все машины предприятия прошли техосмотр и были признаны готовыми к открытию аграрного сезона.

Реклама

«Особое внимание уделили проверке удостоверений у механизаторов и вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией техники. Также оценили соответствие техники регистрационным документам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Об успешном прохождении осмотра сообщили руководителю учреждения, академику РАН Ивану Куликову. Гостехнадзор отметил высокую готовность техники и ходатайствовал о поощрении механизаторов, которые следили за машинами.

Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.