07 апреля 2023, 09:51
Гостехнадзор начал проверку аграрной техники на предприятиях Подмосковья
В преддверии нового сезона подмосковные аграрии начали предъявлять свои трактора, комбайны и другие машины к техническому осмотру. Одним из первых свой парк представил селекционно-технологический центр садоводства и питомниководства в Ступине.
Контроль техники в Ступине провели инспекторы Гостехнадзора от Минэкологии Подмосковья. В итоге все машины предприятия прошли техосмотр и были признаны готовыми к открытию аграрного сезона.
Реклама
«Особое внимание уделили проверке удостоверений у механизаторов и вопросам, связанным с безопасной эксплуатацией техники. Также оценили соответствие техники регистрационным документам», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Об успешном прохождении осмотра сообщили руководителю учреждения, академику РАН Ивану Куликову. Гостехнадзор отметил высокую готовность техники и ходатайствовал о поощрении механизаторов, которые следили за машинами.
Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, написал в своем Telegram-канале губернатор Андрей Воробьев.
Сельское хозяйство
Минэкологии Подмосковья
Реклама
Реклама