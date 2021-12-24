Более 1,3 тысячи госслужащих Подмосковья пройдут обучение цифровым технологиям к 2024 году

Более 500 сотрудников государственных учреждений прошли обучение цифровым технологиям в Подмосковье с начала года. Это в 1,5 раза больше, чем ожидалось. Они улучшили знания о новейших сервисах, искусственном интеллекте и кибербезопасности.

Как рассказала министр государственного управления региона Надежда Куртяник, сотрудники повысили свою квалификацию благодаря проекту «Кадры для цифровой экономики».

Традиционно мы уделяем большое внимание обучению и развитию сотрудников. В регионе проходит цифровая трансформация — важно, чтобы и специалисты обладали достаточным уровнем компетенций Надежда Куртяник.

Она подчеркнула, что от этого зависят скорость и качество внедрения новых сервисов в Подмосковье.

Учебу провели в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а в следующем году квалификацию повысят еще 304 человека.

Как проходит обучение?

Государственные служащие из Подмосковья проходят обучение цифровым технологиям онлайн и офлайн. Курс длился с апреля по декабрь.

Обучили более 50 потоков сотрудников. Они создавали личные проекты по цифровой трансформации и улучшали свои знания о цифровой экономике. Все сотрудники прошли тестирование и защитили свои проекты.

По отзывам участников им больше всего запомнились занятия, посвященные роли государства в цифровой трансформации, хранилищам данных, теории поколений Надежда Куртяник.

До 2024 года в Московской области обучение должны пройти более 1,3 тысячи государственных и муниципальных служащих.