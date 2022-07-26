Госслужащие Подмосковья прошли обучение в сфере ГЧП

Образовательная программа в сфере государственно-частного партнерства завершилась в Подмосковье. Ее прошли свыше 80 госслужащих профильных специальностей. Об этом рассказала зампред правительства региона — глава подмосковного Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Подмосковье — лидер среди регионов России по уровню развития ГЧП, отметила Зиновьева. Сейчас в области действуют 46 таких контрактов на сумму инвестиций 308 миллиардов рублей. В проработке Центра ГЧП находится еще 13 проектов на сумму 93 миллиарда.

«Оставаться на ведущих позициях можно только постоянно совершенствуя механизмы работы. Именно с этой целью мы инициировали обучение для специалистов профильных ведомств и муниципальных образований», — отметила зампред.

Глава Мининвеста отметила, что обучали участников по двум направлениям. Это изучение отраслевых особенностей реализации инвестпроектов с применением ГЧП и финансовое моделирование проектов. Преподавателями стали эксперты Национального центра ГЧП, Газпромбанка, а также юридические и консалтинговые компании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в Подмосковье. Они начнут действовать в регионе с 1 августа.